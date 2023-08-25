Konut ve kiraya da denge gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Toplantının siyasi mücadeleleri açısından son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, 14 Ağustos’ta AK Parti’nin 22. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini anımsattı.

HALKA HİZMETİ HAKK’A HİZMET GÖRDÜK

Erdoğan, bu vesileyle hem 22 yıllık zorlu mücadelenin kilometre taşlarını hatırlayacaklarını hem hafızalarını tazeleyeceklerini hem de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğe yön vereceklerini kaydetti. Erdoğan, “Halka hizmeti Hakk’a hizmet gören, görevine, işine, bulunduğu makama bu hassasiyetle yaklaşan kadrolar olarak inşallah yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz.” dedi. Yaklaşık üç ay önce ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birinin suhuletle gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, milletin takdir ve teveccühüyle beş sene daha ülkeye hizmet etme şerefine nail olduklarını söyledi.

EMEKLİLERİMİZDEN GELEN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ

Enflasyonun insanların hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla attıklarını belirten Erdoğan, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz.”

NEREDE EKSİĞİMİZ VARSA GİDERİYORUZ

Türkiye’yle ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken diğer taraftan parti içinde de seçim sonuçlarıyla ilgili muhasebe yaptıklarını bildiren Erdoğan, “Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor, güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz.” dedi. Mesajlarını vatandaşlara yeterince ulaştırmadıkları bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaştıklarını aktaran Erdoğan, oyunu alamadıkları her vatandaşla irtibat kurmanın, sıkıntının kaynağını bularak çözüme kavuşturmanın “boyunlarının borcu” olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Hep söylediğim gibi, bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Milleti suçlamak yerine kabahati millette aramak AK Parti’nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır.” dedi.

Masanın altına sayısız ihaneti saklamışlar

Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandalın patlak verdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Görüyoruz ki 1,5 sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça meydanlarda sağa, sola, siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar canciğer kuzu sarması olup bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur, ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası irapta mahalli olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, hepsinin toplam oyu yüzde 1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı’nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimiz de sürekli ‘hesap uzmanıyım’ diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir.”











