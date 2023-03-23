Konut yapımı için zekat verilebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Açıklamada, “Deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir” denildi.

AFAD HESAPLARI UYGUN

Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermede yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD’ın açtığı özel zekat hesaplarına, zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesinin uygun olduğu ifade edildi.

DAYANIŞMANIN AYI

Mesajda Ramazan’ın yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı olduğu vurgulanarak, “Oruç, iftar, sahur, mukabele, teravih gibi ibadetlerle gönül dünyamızın ilahi rahmet ve bereket esintileriyle güzelleştiği bu mübarek ay, aynı zamanda infak, ikram, zekat, fitre ve sadakalarımızla kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bizlere sunulmuş bir fırsattır” ifadelerine yer verildi.



