Konya haberleri: 'Küresel Gazze Yürüyüşü'ne destek gösterisi yapıldı

"Aksa Tufan'ını başlatan Kudüs, nefes olmak için kendi canlarını feda eden mücahitlerle kendini öldürürken tüm dünyayı dirilten şanlı ve sabırlı Gazze'ye selam olsun. Gazze'yi tek gündem yapan emek veren bedel ödeyen ve yargılanan tüm Filistin dostlarına selam olsun. Ablukayı delmek için risk alan Madleen gemisine, Tunus'tan yola çıkıp Mısır'a koşan binlerce vicdana selam olsun. Vicdanlı yüreklerin Gazze ile buluşmasına engel olan Mısır Firavunu ve dostu İsrail ile birlikte tüm İsrail dostlarını lanetliyoruz. Firavunların yıkılacağı gün yakındır."