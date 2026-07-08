Konya'da zırhlı araç devrildi: Bir asker yaralandı
18:40, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:40, 08/07/2026, Çarşamba
DHA
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Hatay'daki bir askeri birliğe ait zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu bir asker hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı asker ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada 1 asker yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Ereğli ilçesine bağlı Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'daki bir askeri birliğe ait olan zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada bir asker, hafif şekilde yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı asker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi' ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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Başlıklar :Konyazırhlı araçkazaasker
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