Konya'da zırhlı araç devrildi: Bir asker yaralandı

Yalova’daki tersanede korkutan patlama: Gemi bölümleri kapatıldı

Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde bakım için bekleyen yabancı bayraklı bir kargo gemisinin makine dairesindeki tankta henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.