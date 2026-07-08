Cumhurbaşkanı Erdoğan Ursula von der Leyen ve Antonio Costa'yı kabul etti

İzlanda Başbakanı Frostadottir Ankara Kalesi'ni gezdi: Manzaraya hayran kaldı
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti. Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.
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