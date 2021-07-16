Gündem Köpeğe işkence yaptı Boğazına bir şey kaçmıştı onu çıkarıyordum dedi
EDİRNE

Köpeğe işkence yaptı: ‘Boğazına bir şey kaçmıştı onu çıkarıyordum’ dedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamping işletmeciliği yapan E.G.’nin köpeğini döverek işkence yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.G., "Boğazına bir şey kaçmıştı, ben onu çıkarıyordum” diye kendini savundu.

Haber Merkezi DHA
Köpeğe işkence yaptı: ‘Boğazına bir şey kaçmıştı onu çıkarıyordum’ dedi
Köpek, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Keşan'ın Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli köyünde kamping işletmecisi E.G., sahiplendiği köpeği, dövüp, işkence yaptı. E.G.'nin köpeğe dövüp, boğazından tutarak, yukarı kaldırarak savurması, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bölgedeki bir iş yerinin sahibi ve çalışanları olaya müdahale ederken, köpek E.G.’nin elinden kurtulup kaçtı. Şikayet üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G.'ye bin 33 TL para cezası kesildi, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alındı.

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HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Köpeğine işkence yapmadığını savunan E.G.’nin, "Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Köpeğime işkence yapmadım" dediği belirtildi. E.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanununa göre 'hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek' suçundan işlem başlatıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.

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