Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Köpeğin saldırısına uğradı Yaşlı adamın yüzü parçalandı
AKSARAY

Köpeğin saldırısına uğradı: Yaşlı adamın yüzü parçalandı

Aksaray’da misafir olarak gittiği müstakil evin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. Köpek tuttuğu yaşlı adamın önce yüzünü, sonra da vücudunu parçaladı.

Haber Merkezi İHA
Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.
Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.

Yaşanan olay, Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırıya uğradı.

Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.
  • Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs’ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs’ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu. Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.

Yaşadığı olayı anlatan Ali Örs, “Yıktı, yiyecekti, kurtuldum. Köpek boşandı, daldı, yıktı beni. Misafirliğe gitmiştim. Giderken seslenmedi. Geri gelirken boşandı, beni yıktı yolda. Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra kendi bıraktı. Kafamla kolumu kurtardım ağzından. Önce atladığında burama atladı, suratıma” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.

İzmir'deki deprem: Rıza Bey Apartmanı'ndan şu ana kadar 17 ceset çıkartıldı
GÜNDEM
İzmir'deki deprem: Rıza Bey Apartmanı'ndan şu ana kadar 17 ceset çıkartıldı

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı
GÜNDEM
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı

Ölüm makinası gibi: 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığın 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen cezası kaldırıldı
GÜNDEM
Ölüm makinası gibi: 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığın 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen cezası kaldırıldı

İki cinayet sanığının yakınları: Zehra ve Korhan yaşıyor
GÜNDEM
İki cinayet sanığının yakınları: Zehra ve Korhan yaşıyor
Abone Ol Google News
Kardeşinin boğazını kesti

Kardeşinin boğazını kesti

İki kardeş arasında çıkan borç kavgası ölümle bitti.
Ceza yazmayın,annem beni öldürür

Ceza yazmayın,
annem beni öldürür

13 yaşındaki çocuk, izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı.
Gözümle görmediğime inanmam

Gözümle görmediğime inanmam

​Maske uyarısına verilen cevaplar şaşırttı.
Tarihi keşif

Tarihi keşif

Bin 500 yıllık bozulmamış iskelet ve yanında ölü yemeği bulundu.
Trump'ı anlıyorum,<br>ben de kaybettim

Trump'ı anlıyorum,
ben de kaybettim

​ABD başkanlığına seçilen Joe Biden zafer konuşması yaptı.
Trump vazgeçmiyor

Trump vazgeçmiyor

"Bu seçimleri, 71 milyon yasal oyla ben kazandım."

Zafere çok yaklaştık

Zafere çok yaklaştık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'la ilgili müjdeyi verdi.
ABD'nin yeni başkanı Biden

ABD'nin yeni başkanı Biden

​Trump sonucu golf oynarken öğrendi.

Gol iptali doğru mu?

Gol iptali doğru mu?

​Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışma çıkardı.
Biden'a Türkiye'den <br>ilk tebrik

Biden'a Türkiye'den
ilk tebrik

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.
O proje çöktü

O proje çöktü

​ABD'nin Barzani ile PKK'yı birleştirme hayalleri suya düştü.
Şuşa için<br>geri sayım

Şuşa için
geri sayım

​16 köy daha işgalden kurtarıldı.
Seville yaptırımı

Seville yaptırımı

​TPAO yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı.
Ekonominin <br>kuralları yeniden

Ekonominin
kuralları yeniden

​Toparlanmanın U şeklinde olabilir.
Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

​'Yedi yıldır buradayım, ilk kez başıma geliyor.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.