Köpeğin saldırısına uğradı: Yaşlı adamın yüzü parçalandı

Yaşanan olay, Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Ali Örs misafir olarak ilçedeki komşusunun müstakil olan evine gitti. Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs müstakil evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırıya uğradı.

Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.

Köpek, yabancı olarak gördüğü Ali Örs’ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Ali Örs’ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu. Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.



Yaşadığı olayı anlatan Ali Örs, “Yıktı, yiyecekti, kurtuldum. Köpek boşandı, daldı, yıktı beni. Misafirliğe gitmiştim. Giderken seslenmedi. Geri gelirken boşandı, beni yıktı yolda. Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra kendi bıraktı. Kafamla kolumu kurtardım ağzından. Önce atladığında burama atladı, suratıma” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı.

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