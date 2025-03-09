Köpek saldırısında hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Belediye Başkanı bölgede

Öte yandan mahallede ekipler sahipsiz köpekleri toplamak için çalışma yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, olayın yaşandığı mahallede, vatandaşlarla bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. İlçenin büyük yüzölçümüne sahip olduğunu, kırsal ve tarım arazilerinin de geniş yer tuttuğuna işaret eden Kılca, "Barınağımızı yaptık. Şu ana kadar 2 bin 500'e yakın köpek topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Geçen hafta burada sokaklarda arkadaşlarımız çalışma yürüttü. Karatay'da en fazla köpek bu bölgede. En fazla köpeği de biz topladık. Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. İnşallah kısa sürede hepsini toplamayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Bu iş için 10 araç ve 30 personelimiz görevli." diye konuştu.

'Sorumlular kimse hesap verecek'

Elim hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılca, "Acımız büyük, dün geceden bu yana hiçbirimiz uyumadık. Allah rahmet eylesin, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu anda adli ve idari süreç başladı. Sorumlular kimse biz dahil hesap verecek. Tüm ekibimizle 6 aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Mahalledeki sahipsiz köpeklerin 10 araç ve 30 personelle toplanması sürdürüldü.