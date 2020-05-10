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HAKKÂRİ

Korkudan bırakıp gittikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.
Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasışya korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

  • Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi.Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu. Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı
FOTOĞRAF 10
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Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasışya korku dolu günler yaşamaya başladı.
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Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.​
Title
Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı.
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İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi.Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu.
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Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.
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Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışaraya çıkmasını umut ediyoruz. Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık. İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdirdedi.
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Korktukları için terk ettikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,"Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışaraya çıkmasını umut ediyoruz. Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık. İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir" dedi.

Hakkari'de 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar
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Hakkari'de 6 kişilik aile evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler geçiriyorlar
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