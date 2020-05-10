Korkudan bırakıp gittikleri evlerinden 20 yılan daha çıktı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız" dedi.