Koronavirüs bu ilçeye uğramadı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronairüs salgını nedeniyle Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bir belde varka orada şimdiye kadar hiç vakaya rastlanmadı: Sivas’ın 17 bin nüfuslu Gürün ilçesi...

Tedbirlere harfiyen uyuyorlar

Bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmayan ilçede yaşayanlar, salgının yurda giriş yaptığının açıklandığı ilk günden beri tedbirlere harfiyen uyuyor ve evden çıkmıyor.

GÜNDEM İzmirliler ne yasak dinliyor, ne salgın: 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taştı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftci

"Durumdan çok memnunuz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizerek, “Korona virüs salgınıyla birlikte devletimizin ilgili bakanlıklarının aldığı kararları ilçemizde, başta sayın kaymakamımız olmak üzere bizler ve ilgili kurumlar, üzerimize düşeni yapmak için büyük gayret sarf ettik. Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden şu ana kadar ilçemizde her hangi bir pozitif vaka görülmemiştir. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

OYNAT 00:00 Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturdu. BiP'te paylaş

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Bu zor günler de geçecek