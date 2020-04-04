Gündem Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
SİVAS

Koronavirüs bu ilçeye uğramadı

Koronavirüs salgını yurdun dört bir yanına yayılırken, Sivas’ın 17 bin nüfuslu Gürün ilçesinde şimdiye kadar hiçbir vakaya rastlanmadı. korona virüse rastlanılmadı. İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftci, ilçe dışında olan Gürün sakinlerine “Olduğunuz yerde kalın” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Gürün sakinler, evlerinden çıkmıyor.
Gürün sakinler, evlerinden çıkmıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronairüs salgını nedeniyle Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bir belde varka orada şimdiye kadar hiç vakaya rastlanmadı: Sivas’ın 17 bin nüfuslu Gürün ilçesi...

Tedbirlere harfiyen uyuyorlar

Bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmayan ilçede yaşayanlar, salgının yurda giriş yaptığının açıklandığı ilk günden beri tedbirlere harfiyen uyuyor ve evden çıkmıyor.

İzmirliler ne yasak dinliyor, ne salgın: 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taştı
GÜNDEM
İzmirliler ne yasak dinliyor, ne salgın: 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taştı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftci

"Durumdan çok memnunuz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizerek, “Korona virüs salgınıyla birlikte devletimizin ilgili bakanlıklarının aldığı kararları ilçemizde, başta sayın kaymakamımız olmak üzere bizler ve ilgili kurumlar, üzerimize düşeni yapmak için büyük gayret sarf ettik. Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden şu ana kadar ilçemizde her hangi bir pozitif vaka görülmemiştir. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
OYNAT 00:00
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturdu.


Bu zor günler de geçecek

  • Tedbirlere uymaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Tüm genelgelere harfiyen uyarak, kamu kurumlarının taleplerini yerine getirerek evde kalan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini, hem komşularını, hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz dışarıda yaşayan tüm Gürünlü hemşerilerimiz ile bir bütünüz. İlçemizin kapıları her zaman onlara ardına kadar açık. Ancak ben Gürün dışındaki tüm hemşerilerime sesleniyorum. Olduğunuz yerde kalın, evlerinizde kalın. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra ilçemize dönelim.” şeklinde konuştu.
Abone Ol Google News
İstanbul Valisi açıkladı

İstanbul Valisi açıkladı

Bedelli askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
Pes dedirten kurnazlık

'Pes' dedirten kurnazlık

​Kontrol noktalarına takılmamak için WhatsApp hattı kurmuşlar.
İlk paylaşımı yaptı

İlk paylaşımı yaptı

​Koronavirüse karşı insan hareketlerini izliyor.
Evde canı<br>sıkılıyormuş

Evde canı
sıkılıyormuş

​Sabah akşam yapılan uyarılara rağmen hala sahile gidenler var.
Bu geceye dikkat

Bu geceye dikkat

​İstanbul dahil 4 ili ciddi anlamda etkileyecek.
Tören olmasa da gitti

Tören olmasa da gitti

​MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında dua etti.
Ateşle oynuyorlar!

Ateşle oynuyorlar!

​Dünya durdu, onlar maçlara devam ediyor.
ABD'de<br>'sıkışıklık endeksi'

ABD'de
'sıkışıklık endeksi'

​İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızı hesaplanabilir.
60 bini aştı

60 bini aştı

​Korkunç koronavirüs bilançosunda çarpıcı Çin detayı.
Odalara<br>yerleştiriliyor

Odalara
yerleştiriliyor

​3 TIR dolusu solunum cihazı Türkiye'de
Yüzde 41 azaldı

Yüzde 41 azaldı

​Koronavirüsten sonra merak ediliyordu, resmen açıklandı.
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiye'den<br>müthiş cevap

Türkiye'den
müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Yunan'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Kira almayacaklar

Kira almayacaklar

​Kapalı olan işletmeler için harekete geçtiler.
Salgın biterse<br>kimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.
Teklif aldım

Teklif aldım

​Fenerbahçe'nin istediği deneyimli hocadan itiraf.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.