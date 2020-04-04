Koronavirüs bu ilçeye uğramadı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronairüs salgını nedeniyle Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bir belde varka orada şimdiye kadar hiç vakaya rastlanmadı: Sivas’ın 17 bin nüfuslu Gürün ilçesi...
Tedbirlere harfiyen uyuyorlar
Bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmayan ilçede yaşayanlar, salgının yurda giriş yaptığının açıklandığı ilk günden beri tedbirlere harfiyen uyuyor ve evden çıkmıyor.
"Durumdan çok memnunuz"
Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizerek, “Korona virüs salgınıyla birlikte devletimizin ilgili bakanlıklarının aldığı kararları ilçemizde, başta sayın kaymakamımız olmak üzere bizler ve ilgili kurumlar, üzerimize düşeni yapmak için büyük gayret sarf ettik. Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden şu ana kadar ilçemizde her hangi bir pozitif vaka görülmemiştir. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.
Bu zor günler de geçecek
- Tedbirlere uymaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Tüm genelgelere harfiyen uyarak, kamu kurumlarının taleplerini yerine getirerek evde kalan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini, hem komşularını, hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz dışarıda yaşayan tüm Gürünlü hemşerilerimiz ile bir bütünüz. İlçemizin kapıları her zaman onlara ardına kadar açık. Ancak ben Gürün dışındaki tüm hemşerilerime sesleniyorum. Olduğunuz yerde kalın, evlerinizde kalın. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra ilçemize dönelim.” şeklinde konuştu.