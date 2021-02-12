Koronavirüs denetimine çıkan ekibe pideciler saldırdı: Dükkanda müşteri olduğu için tartıştılar

Aralarında polis ve kamu kurumlarında görevli memurların olduğu İl Salgın Denetim ekipleri koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında cadde üzerindeki lokanta ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Ekipler denetim esnasında girdikleri pideci dükkânında masada oturan müşteriler olduğunu görünce iş yeri sahiplerine korona tedbirlerini hatırlatarak dükkânı boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları ile denetim ekibindeki görevliler arasında tartışma başladı.

DÜKKAN BOŞALTILDI

İddiaya göre, iş yeri sahipleri E.K. ve M.K., aralarında kadınlarında olduğu denetim ekibine küfür ve hakaretler ederek müşterileri çıkarmayı reddetti. Gerginliğin büyümesi üzerine denetim ekibindeki görevli polis memurları bölgeye takviye ekip istedi. Talep üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerginliğin büyümesinin önüne geçerek koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkânı boşalttı. Ardından ekipleri sözlü mukavemette bulunan E.K. ve M.K., isimli şahıslar haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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