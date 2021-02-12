Gündem Koronavirüs denetimine çıkan ekibe pideciler saldırdı Dükkanda müşteri olduğu için tartıştılar
AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs denetimine çıkan ekibe pideciler saldırdı: Dükkanda müşteri olduğu için tartıştılar

Koronavirüs denetimine çıkan ekibe pideciler saldırdı: Dükkanda müşteri olduğu için tartıştılar

Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim ekipleri, koronavirüs denetimine gittiği bir pideci dükkânında esnafın sözlü saldırısına uğradı. İki kişinin gözaltına alındığı olayda, denetim ekibindeki görevliler, dükkânda müşteri olduğu için tartıştığı şahısların kendilerine küfür ve hakaret ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.

Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar'daki pidecide olaylar büyüdü, ekipler müdahale etti.
Afyonkarahisar'daki pidecide olaylar büyüdü, ekipler müdahale etti.

Aralarında polis ve kamu kurumlarında görevli memurların olduğu İl Salgın Denetim ekipleri koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında cadde üzerindeki lokanta ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Ekipler denetim esnasında girdikleri pideci dükkânında masada oturan müşteriler olduğunu görünce iş yeri sahiplerine korona tedbirlerini hatırlatarak dükkânı boşaltmalarını istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları ile denetim ekibindeki görevliler arasında tartışma başladı.

DÜKKAN BOŞALTILDI

İddiaya göre, iş yeri sahipleri E.K. ve M.K., aralarında kadınlarında olduğu denetim ekibine küfür ve hakaretler ederek müşterileri çıkarmayı reddetti. Gerginliğin büyümesi üzerine denetim ekibindeki görevli polis memurları bölgeye takviye ekip istedi. Talep üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerginliğin büyümesinin önüne geçerek koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkânı boşalttı. Ardından ekipleri sözlü mukavemette bulunan E.K. ve M.K., isimli şahıslar haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Korona sürecinde ip satışları patladı
GÜNDEM
Korona sürecinde ip satışları patladı

'Maskeyi çıkarıyoruz' kampanyasına tepki: Kanıta dayalı olmayan paylaşımlar hayatını kaybedenlerin ailelerini üzüyor
HAYAT
'Maskeyi çıkarıyoruz' kampanyasına tepki: Kanıta dayalı olmayan paylaşımlar hayatını kaybedenlerin ailelerini üzüyor
Abone Ol Google News
Devletimiz büyüktür gel yavrum

'Devletimiz büyüktür gel yavrum'

​Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203'e yükseldi.
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

​Perşembe günü don olayına dikkat.
Gaziantepli alzaymır hastası şehit annesi her şeyi unuttu ama oğlunu unutmadı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

​Kavala'nın şirketine bakanlıktan fesih davası.

Güvensiz ise ​24 saat içinde erişime kapatılacak.

Destan yazılıyor

Destan yazılıyor

​Avrupa'nın en uzunu olacak tünelin yüzde 81'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.