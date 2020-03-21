Gündem Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti
TOKAT

Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti!

Koronavirüs risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti

Tokat’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan risk grubundaki bir yaşlı habercilere hakaret ederek, çevrede tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekti. Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti. Bir türlü sakinleştirilemeyen ve hakaretlerine devam eden şahıs polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapan basın mensupları beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.
Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapan basın mensupları beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs uyarıları kapsamında toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmaları istenirken, Tokat’ta risk grubundaki birçok vatandaş bu uyarıyı dikkate almadı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan banklarda oturan vatandaşlarla röportaj yapan basın mensupları beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı.

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Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti.

Haber çalışması yaparken basın mensuplarının işine sözle engel olmaya çalışan yaşlı adam kameralar kendisine döndüğünde hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen yaşlı adamla bir vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Etrafa küfürler savurmaya devam eden yaşlı adam kendisine müdahale etmeye çalışan kişiye bıçak çekti.

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Vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan şahsa polis ekipleri müdahale etti. Bir türlü sakinleştirilemeyen ve hakaretlerine devam eden şahıs polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İsmin O.D (75) olduğu öğrenilen şahsa polis ekipleri tarafından bıçak bulundurması nedeniyle idari işlem yapıldı.

İsmin O.D (75) olduğu öğrenilen şahsa polis ekipleri tarafından bıçak bulundurması nedeniyle idari işlem yapıldı.

"Evde vakit geçmiyor"

Evinde canı sıkıldığı için sokağa çıktığını ifade den 69 yaşındaki Hasan Öğmen, kendisini genç hissettiğini belirterek, “Bitki çayları kullanıyorum kendime dikkat ediyorum. Vitaminli yiyecekler tüketiyorum. Çok şükür sağlıklıyım korkum da yok. Devletin aldığı tedbirleri destekliyorum. Dışarıda fazla gezip de topluluk içerisine girmiyorum, vakit geçiriyorum. Evde vakit geçmiyor, hanımla kavga ediyoruz yoksa” diye konuştu.

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