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ZONGULDAK

Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı: 14 çocuklu ailenin sağ kalan tek çocuğuydu

Koronavirüsten hayatını kaybeden doktor Vedat Gök'ün acı hayat hikayesi yürekleri burktu. Zonguldak’ta 14 kardeşin en küçüklerinden biri olan doktor Vedat Gök, küçük yaşta 13 kardeşini kaybetti. Doktorluğu kazandığında babasını da kaybeden Gök, korona virüs hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 47 yaşındaki Gök, Kastamonu’da korona virüsten ölen ilk sağlık görevlisi oldu.

Haber Merkezi İHA
Vedat Gök
Vedat Gök

Zonguldak’ta 14 kardeşin en küçüklerinden biri olan doktor Vedat Gök, küçük yaşta 13 kardeşini kaybetti. Doktorluğu kazandığında babasını da kaybeden Gök, korona virüs hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 47 yaşındaki Gök, Kastamonu’da korona virüsten ölen ilk sağlık görevlisi oldu.

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi’nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını korona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti.


"13 kardeşini kaybetti, tek çocuktu"

Vedat Gök’ün teyzesi Hacer Yazgan; "Vedat 14 kardeşti. 11 kardeşi Vedat doğmadan önce 2 kardeşi de Vedat doğduktan sonra öldü. Aralarında bir tek Vedat yaşadı. Babası doktora götürdü. Küçük yaşta Vedat’ın kalbinde delik olduğu söylendi. Lise yaşına kadar emin olmak sürekli doktora götürdü. Doktorlar bir şey yok deyince ondan sonra hayatına devam etti. Liseden sonra üniversitede doktorluğu kazandı. Çok temiz, sakin, kimsenin olayına karışmayan biriydi. Bir taneydi ama şımarık bir çocuk değildi. Tek çocuktu. Doktorluğu kazanınca babasını kanser hastalığından dolayı kaybetti. Doktorluğu kazanınca Sivas, Tokat ve Çaycuma’da görev yaptı. Yaklaşık 7-8 senedir Kastamonu’daydı" diye konuştu.



"Vedat’a akıl danışıyorduk"

Korona virüs sürecinde yeğenine akıl danıştıklarını anlatan Hacer Yazgan, yeğeni Vedat Gök’ün de hasta olduğu haberini alınca üzüldüklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ona akıl danışıyorduk. Amcamın kızı koronavirüs olmuştu. O da bize bol su içsin, şunu yapsın falan diye yol gösteriyordu. Sonra bir haber geldi. Hasta olduğunu söylediler. Telefonla aradık ama başkası çıkıyordu. Kendisiyle görüşemedik. Gelini aradım. Vedat’ın korona virüs olduğunu söyledi. Evde 1 hafta yatmış. Ateşi çıkmış. Evde annesi ve çocukları olduğu için hastaneye gitmiş. Sonra çok kötü olmuş. Hastanede doktorlar bakmış. Çok kötü olunca komaya girince Ankara’ya götürmüşler. Ankara’da vefat etti. Üç çocuğu vardı. İki erkek bir kızı vardı. Çocuğunun biri bu sene doktorluğu kazandı. Kızı İstanbul’da mimarlığı okuyor. Bir çocuğu da lise son sınıfta okuyor. Çocukları da çok terbiyeli. çok üzgünüz."
Koronavirüsten ölen Vedat Gök’ün bir çocuğunun da bu yıl doktorluğu kazandığı öğrenildi.

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