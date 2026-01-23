Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

Köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

14:5023/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
76 yaşındaki yaşlı adam, tedavi için Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
76 yaşındaki yaşlı adam, tedavi için Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sivas’ta yağan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan bir hasta, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Karakuyu köyünde yaşayan 76 yaşındaki Muhit Doğan, rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi’ne bildirdi. Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, karla kaplı yolda greyder ile çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu ambulans köye ulaştırıldı. 76 yaşındaki yaşlı adam, tedavi için Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


#köy
#kar
#mahsur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Güç Programı 2026: Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) aylık 19 bin TL desteğine başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılacak?