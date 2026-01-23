Yeni Şafak
Osmaniye’de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

00:2123/01/2026, Cuma
DHA
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi

Osmaniye’de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Durumun bildirilmesi üzerine Düziçi Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araç ve vatandaşlar kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartları nedeniyle bazı araçlar ilerleyemezken, durumun bildirilmesi üzerine Düziçi Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele çalışması başlatan ekipler, yolda mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı. Çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınırken, mahsur kalan vatandaşlar daha güvenli bölgelere ulaştırıldı.



#kar yağışı
#Kar
#Osmaniye
