Osmaniye’de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araç ve vatandaşlar kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartları nedeniyle bazı araçlar ilerleyemezken, durumun bildirilmesi üzerine Düziçi Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele çalışması başlatan ekipler, yolda mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı. Çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınırken, mahsur kalan vatandaşlar daha güvenli bölgelere ulaştırıldı.