Elazığ’da karla mücadele: 72 yerleşim yerine ulaşım sağlandı

00:3522/01/2026, Perşembe
Elazığ’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 115 yerleşim yerinden 72’sinin yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen kapalı yolların açılması için 120 araç ve 90 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 115 yerleşim yerinin 72'sinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 8, Ağın'da 3, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 11, Keban'da 1, Palu'da 5 ve Sivrice'de 6 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



