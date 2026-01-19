Yeni Şafak
Elazığ’da bazı kurum ve kurslarda eğitime bir gün ara

00:4719/01/2026, Pazartesi
DHA
Elazığ'da kreşler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Müftülüğe bağlı bazı kurumlarda pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kursları kapsayan kararla birlikte, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. İlçelerde ise karar, kaymakamlıklarca değerlendirilecek.

Elazığ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde bulunan kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde olan Kreşler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gündüz Bakım Evleri ve Kurslara 19.01.2026 Pazartesi günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre Kaymakamlarca karar verilecektir” denildi.



#Elazığ
#Kar
#Buzlanma
#Eğitim
