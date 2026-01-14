Yeni Şafak
Elazığ’da facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs devrilmekten son anda böyle kurtuldu

14/01/2026, Çarşamba
IHA
Buzlu yolda kayan otobüs, devrilmekten son anda kurtuldu.
Elazığ’da karlı ve buzlu yolda kayan otobüs, devrilmekten son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bingöl-Elazığ Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 34 PHC 969 plakalı otobüs, karlı ve buzlu yolda kaymaya başladı. Bir süre yan şekilde kayan otobüs, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.



