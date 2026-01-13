Yeni Şafak
Kontrolden çıkan araçta can pazarı

Kontrolden çıkan araçta can pazarı

20:53 13/01/2026, Salı
Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonucu biri ağır dört kişi yaralandı.

Elazığ’da buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan hafif ticari araç, aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.



