Kontrolden çıkan araçta can pazarı

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.