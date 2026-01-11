Yeni Şafak
Elazığ Valiliğinden açıklama: Elazığ'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

23:5811/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
Elazığ'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İşte Elazığ Valiliğinden yapılan resmi açıklama.

Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.


Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan öğrencilere mesaj

Sevgili öğrenciler taleplerinizi anlıyorum; ancak dönemin sonu, sınavlarınız olacak ve de gelecek hafta ara tatile gireceksiniz.


İl merkezimizde an itibariyle yağmurlu şekilde bir yağış görülmektedir. Meteorolojinin tahminleri de yarın il merkezimizde benzeri şekilde karla karışık yağış olacağını öngörmektedir.


Hiç merak etmeyin her saat başı yağış durumuna bakacağım. Ancak tüm kararları sizleri düşünerek aldığımızı bilmenizi isterim. Sizleri seviyoruz ve sizler için en iyisini istiyoruz. İyi geceler, iyi uykular.

