Buzlanmada faciaya ramak kaldı: Tır refüje çıkıp direğe çarptı

00:389/01/2026, Cuma
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tırın kavşakta refüje çıkarak KGYS direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ’da kar ve buzlanmadan dolayı kayan tır, kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, kar ve buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı güvenli kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Elazığ
#Karakoçan
#Kaza
