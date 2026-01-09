Yeni Şafak
Kontrolden çıkan araç direğe çarpıp karşı şeride geçti: Dört yaralı

00:309/01/2026, Cuma
IHA
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ’ın Yurtbaşı yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 4 kişi yaralanırken, karşı yönden araç gelmemesi olası bir faciayı önledi.

Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçtiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 Y 6981 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada 4 kişi yaralanırken, karşı şeritten araçların gelmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

#Elazığ
#Yurtbaşı
#Kaza
