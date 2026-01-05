Şehit Fethi Sekin memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı

İzmir'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında Vali Yardımcısı Ömer Özbay da konuşma yaptı. Özbay, "Polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdırmıştır. O artık bir bizim milli kahramanımız olmuştur." ifadelerini kullandı.
İzmir'de, 2017 yılında adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 9 yılında, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabri başında anıldı.
PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet ettiği adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı.
Şehidin Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından tören, Şehit Fethi Sekin Külliyesi’nde devam etti. Külliyedeki program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve şehidin dayısı Hikmet Kürüm konuşma yaptı. Anma programına; Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Baskil Kaymakamı Muhammet Enes Çıkrık, AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şevket Avşar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.