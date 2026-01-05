Şehit Fethi Sekin memleketi Elazığ’da kabri başında anıldı

“İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını dikkati ve cesaretiyle önleyerek büyük bir facianın önüne geçen ve bu yolda şehadet şerbetini içen polis memuru Fethi Sekin kahramanlığıyla adını tüm Türkiye'nin kalbine yazdırmıştır. O artık bir bizim milli kahramanımız olmuştur. Vatan, millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin o gün bir başına beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş, masum canlar uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstünü olan şehadet mertebesine yürümüştür. Biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölüm varsa vatandır. Bu ülkenin Milli kahramanları bitmez. İşte bu düsturla yüzyıllardır bu aziz topraklar bizlere vatan olmuştur. Kanlarını, canlarını bu vatan toprakları için feda etmeyi şeref sayan aziz milletimiz bu topraklar üzerinde hain emeller peşinde koşanlara her zaman gereken cevabı vermiş, vermeye de devam edecektir”