DEAŞ'li teröristin cenazesini kimse almıyor: 'Devletime kurşun sıkanın cenazesini almam'

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu saldırıda ölü ele geçirilen terörist Zafer Umutlu'nun cenazesini kimse almıyor.





Umutlu'nun amcası Metin Umutlu, "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam" diye konuştu.





Amca Umutlu, yeğeninin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendikleri için polise üç gün önce şikayette bulunduklarını da söyledi.





"CİHAT EMRİ GELİRSE İLK SİZİ VURACAĞIM"

Zafer Umutlu isimli teröristin altı yıl önce Yalova'ya yerleştiğini anlatan amca Metin Uğurlu, "Önce sakalını uzatıp bıyıklarını kazıttı. İmana karşı, Kur’an’a karşı farklı söylemler geliştirdi" ifadelerini kullandı.





Öldürülen teröristin kardeşinin, örgütteki diğer teröristlere "Kardeşimi yoldan çıkarttınız" diyerek tepki gösterdiğini de anlatan amca, bu yüzden yeğeninin kendilerini "Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım" diye tehdit ettiğini anlattı.





ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Olay 29 Aralık 2025 günü yaşanmıştı. Yalova'da gözaltı işlemi için bir adrese giden emniyet güçlerine evdeki teröristlerce ateş açıldı.





Açılan ateşte üç polis şehit oldu, sekiz polis ile bir bekçi yaralandı. Evdeki altı terörist ise ölü ele geçirildi.

TERÖRİSTLER NEDEN YALOVA'YI SEÇTİ?

Saldırı sonrası DEAŞ'in hücre evlerine yönelik baskınlar ise sürüyor. Ekipler, teröristlerin neden Yalova'yı tercih ettiğini de mercek altına aldı.





Güvenlik uzmanlarına göre bunun nedeni Yalova'nın coğrafi konumu. Etrafında İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi büyükşehirler yer alıyor.





Kara ve deniz ulaşımı gibi avantajlar da eklenince yasa dışı örgütler tarafından kaçış ve saklanma için en ideal nokta oluyor.

BARINMALARI KOLAYLAŞIYOR

Dağlık ve ormanlık alanlar da örgütleri cezbeden en önemli unsur. Kamp kurma, atış ve spor eğitimlerinde fırsat olarak değerlendiriliyor.





Özellikle yaz aylarında nüfusun artması, kısa süreli konaklamaların daha az dikkat çekmesine neden olunca, suçluların saklanması kolaylaşıyor.





Turizm amacıyla kurulan küçük işletmeler ve günübirlik kiralık evler de örgütlerin burada barınmasını kolaylaştırıyor.



