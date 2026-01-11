Yeni Şafak
Elazığ’da 23 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

19:0611/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ’da polis ekipleri, hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Şüpheli, saklandığı yerde yapılan operasyonla teslim alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli A.K.’nin saklandığı yer tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda firari şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Elazığ
#hapis
#yakalama
