Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Bursa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

18:5111/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan biri 11 yıl 6 ay, diğeri ise 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahipti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği ile Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.A. (31), Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (27) isimli şahıs ise Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Bursa
#hapis cezası
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 2 ilçesinde ve çok sayıda mahallesinde su kesintisi yapılacak