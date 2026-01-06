Yeni Şafak
Uzunköprü’de aranan 5 hükümlü yakalandı

16:126/01/2026, Salı
IHA
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalandı.

Uzunköprü JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik Elmalı köyünde gerçekleştirilen operasyonda, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan C.E. isimli şahıs yakalandı. Aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs da Malkoç köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.S. ve M.C.S. isimli şahıslar Aşçıoğlu Mahallesi’nde yakalandı. Ayrıca, çocukların kullanıldığı yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs da yine aynı mahallede gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

#Edirne
#Suçlu
#Operasyon
