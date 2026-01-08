Çalışma başlatıldı firari hükümlüler yakalandı

Ekipler, hakkında "konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 16 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.