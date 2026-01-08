Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Çalışma başlatıldı firari hükümlüler yakalandı

Çalışma başlatıldı firari hükümlüler yakalandı

00:118/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (Foto: Arşiv)

Kayseri'de emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ile Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 16 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#firari hükümlü
#kayseri
#Yağma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede