Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ü.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.