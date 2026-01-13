Soğuk hava Türkiye'yi teslim aldı: Dün 70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde derlediği verilere göre, yurdun büyük bir kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 19,9 derece olarak ölçüldü.

Diğer düşük sıcaklıklar ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıfırın altında 13,6 derece, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sıfırın altında 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde sıfırın altında 10,1 derece olarak kayıtlara geçti.