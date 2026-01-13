Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi





Elazığ





Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.





Hatipoğlu, "İlçeler için Kaymakamlarımızın duyurularını takip ediniz. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.

Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği belirtildi.

Ayrıca engelli çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Maden Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışından dolayı 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karakoçan, Sivrice ve Kovancılar Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.



