Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim tarih verip açıkladı

Kar yağışı devam edecek mi? Uzman isim tarih verip açıkladı

07:2913/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek.
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek.

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Peki yağışlar ne kadar devam edecek? Uzman isim, yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı havanın ne zaman ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Çarşambadan itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi.

Şu anda Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar kalınlıklarının yüksek olduğunu bildiren
Çelik, kar yağışının bugün özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda etkili olacağını,
daha sonra da yurdu terk edeceğini anlattı.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi yüksek bölgelerde çığ riskinin sürdüğünü belirten Çelik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


"2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var"

Çelik,
"Kayak merkezlerinde 2 metreye yaklaşan kar kalınlıkları var şu anda. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kayak merkezlerinde daha yüksek kar kalınlıkları mevcut. İl merkezlerinde bakıldığında özellikle Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye yakın şu anda. Salı ve çarşamba günü de Bitlis ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışları göreceğiz."
diye konuştu.

İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü 12 dereceye çıkacak

İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığını, bugün sabah saatlerinde şehrin kuzey kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Çelik, İstanbul'da çarşamba günü yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörüldüğünü söyledi.

Ankara'da bugün hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Çelik, "Çarşamba ve perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor ancak hava parçalı, çok bulutlu olacak." dedi.

İzmir'de de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

  • "3 büyükşehirde sıcaklıklar çarşambadan itibaren kademeli olarak artacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık bugün 4 dereceyken, çarşamba günü 10, perşembe günü 12 derece olacak. Ankara'da en yüksek sıcaklık bugün ve çarşamba günü 1 dereceyken, perşembe günü 5 dereceye kadar yükseliyor. İzmir'de ise sıcaklıklar bugün 9, çarşamba 14, perşembe günü 17 derece olacak."
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#kar yağışı
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#soğuk hava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil mi? Bugün okul var mı? İstanbul Valiliği'nden son dakika 13 Ocak Salı kar tatili açıklaması