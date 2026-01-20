Yeni Şafak
Elazığ’da vaşak ailesi karla kaplı arazide görüntülendi

23:3820/01/2026, Salı
IHA
Karakoçan’da karla kaplı arazide görüntülenen nesli tehlike altındaki vaşak ailesi görüntülendi.
Karakoçan'da karla kaplı arazide görüntülenen nesli tehlike altındaki vaşak ailesi görüntülendi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak ailesi karla kaplı arazide fotoğraflandı. Kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan vaşakların köy kırsalına kadar indiği görüldü.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde vaşak ailesi karla kaplı arazide fotoğraflandı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Beydere köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ailesi fotoğraflandı. Nesli tehlike altında bulunan vaşaklar, karla kaplı arazide yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorlanan vaşak ailesinin köy kırsalına kadar indiği görüldü. Bir süre kar üzerinde ilerleyen vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.



