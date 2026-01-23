Yeni Şafak
Tunceli'de kar esareti: Araçlar kar yığınları arasında kayboldu

Tunceli’de kar esareti: Araçlar kar yığınları arasında kayboldu

09:3423/01/2026, Cuma
IHA
Tunceli’de yaklaşık 20 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, şehir merkezinde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu kentte, araçlar kardan dağların arasında adeta gözden kayboldu.

Tunceli’de yaklaşık 20 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Aralıksız yağan kar nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı her geçen gün artarken, birçok araç kardan oluşan yığınların arasında neredeyse görünmez hale geldi.


Özellikle cadde ve sokaklarda biriken karlar, park halindeki araçları tamamen kapladı.


Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunulurken, buzlanmaya karşı tedbirli olunması istendi.

#Tunceli
#kar yağışı
#esaret
