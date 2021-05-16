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ANKARA

Koza-İpek istinaftan geçti

İstinaf, FETÖ’nün en büyük finansörü Koza-İpek Holding davasında kararını verdi. FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek’in annesi Melek İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek’in de arasında bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koza-İpek istinaftan geçti
Arşiv

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle önce yönetimine kayyum atanan daha sonra da TMSF’ye devredilen Koza-İpek Holding’e ilişkin firari Akın İpek’in de arasında bulunduğu 20 sanığa dava açıldı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava 9 Ocak 2020’de karara bağlandı. Mahkeme, sanık Cafer Tekin İpek’in 79 yıl 8 ay 21 gün, sanık Melek İpek’in 11 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 13 sanığa ise 1 yıl 13 ay ile 18 yıl 7 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, verilen hapis cezalarını uygun buldu.

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