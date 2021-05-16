Koza-İpek istinaftan geçti

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle önce yönetimine kayyum atanan daha sonra da TMSF’ye devredilen Koza-İpek Holding’e ilişkin firari Akın İpek’in de arasında bulunduğu 20 sanığa dava açıldı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava 9 Ocak 2020’de karara bağlandı. Mahkeme, sanık Cafer Tekin İpek’in 79 yıl 8 ay 21 gün, sanık Melek İpek’in 11 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 13 sanığa ise 1 yıl 13 ay ile 18 yıl 7 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, verilen hapis cezalarını uygun buldu.

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