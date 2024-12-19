Kremlin Esed’i Moskova’ya hapsetti: Esma Esed ise Londra’ya gitmek için boşanma kararı aldı

Suriye Milli Güçleri’nin Şam zaferinin ardından 61 yıllık Baas, 53 yıllık kanlı Esed rejimi sona erdi. Kurduğu işkence merkezleriyle ve katliamlarıyla Suriye tarihinin en acımasız yöneticilerinden olan Beşşar Esed apar topar kaçtığı Rusya’da yeni bir krizle karşı karşıya.





Şimdiye kadar aklı neredeydi?





Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre; yıllardır Esed’in halkına yaptığı her türlü zorbalığı görmezden gelen Esma Esed, eşi Beşşar Esed’e boşanma davası açtı.





- Esma Esed'in boşanma ve taşınma talebi Rus yetkililerinin kararına bağlı





Rusya'da ‘mutlu değilmiş’





Moskova’daki hayat koşullarından memnun olmayan Esma Esed’in Londra’ya taşınmak istiyor.





Rus mahkemelerine başvuran Esma Esed, Moskova’dan ayrılabilmek için de özel izin talep etti. Ancak başvurunun henüz netleşmediği ve değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.





Kremlin Esed’i avucuna aldı





Suriye’den kaçış operasyonunu bizzat Rus istihbaratının organize ettiği Beşşar Esed’in ise sığınma talebi kabul edilmiş olsa da yetkili makamlar tarafından kendisine çok sayıda yasak konuldu.





- Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye'deki gelişmelere dair yaptığı tek açıklamada; Esed düşünce 4 bin milisi Tahran'a götürdüklerini söyledi. Esed ailesinin Rusya'daki durumuna ilişkin konuşmadı..





Moskova’yı terk etmesi yasak





Esed’in kesin surette siyasi faaliyette bulunmaması ve Moskova’yı terk edemeyeceği de sığınma talebine karşılık kabul ettiği kuralların başında geliyor.





Suriye’den kaçırdığı parasına ‘dokunamıyor’





Hareket alanı oldukça daralan Esed’in parasına ve mal varlığına erişimi de donduruldu.





Tamamen Rusya’nın kontrolüne teslim olan Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in ise sığınma talebine henüz onay verilmedi.















