Kritik eşik aşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini kabulü DEM’de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin umutları artırdı. Görüşmeyi Yeni Şafak’a değerlendiren DEM’liler, sorunun çözümü noktasında “tarihi bir fırsat yakalandığını” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmenin “Hem kritik eşiğin aşılması hem de sürecin devam ettirilmesi” bağlamında önemli olduğunu kaydetti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’a; İmralı heyetinin temasları ve yürütülen sürece ilişkin DEM Parti’nin sergilediği yapıcı tutumu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Önder ve Buldan ikilisinin de ‘barışa olan katkısından ötürü’ Erdoğan’a iyi niyet temennilerini ifade etti.