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Kritik eşik aşıldı

Kritik eşik aşıldı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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DEM Partililer
DEM Partililer

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini kabulü DEM’de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin umutları artırdı. Görüşmeyi Yeni Şafak’a değerlendiren DEM’liler, sorunun çözümü noktasında “tarihi bir fırsat yakalandığını” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmenin “Hem kritik eşiğin aşılması hem de sürecin devam ettirilmesi” bağlamında önemli olduğunu kaydetti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’a; İmralı heyetinin temasları ve yürütülen sürece ilişkin DEM Parti’nin sergilediği yapıcı tutumu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Önder ve Buldan ikilisinin de ‘barışa olan katkısından ötürü’ Erdoğan’a iyi niyet temennilerini ifade etti.


KANDİL’E GİDECEKLER

DEM Parti İmralı heyetinin nisanda beklenen Kandil ziyaretinin ay sonuna doğru gerçekleştirmesi öngörülüyor. Kaynaklar; terör örgütü PKK’nın ay sonuna doğru sözde büyük kongresini toplanmasını beklendiğini ifade ederek, “Örgütten kongrenin toplanması yönünde bir çağrı geldikten sonra heyet, bir kez daha İmralı’ya gider ve Öcalan’ın mesajını örgüte teslim eder. Onun sonrasında fesih süreci başlar” dedi.


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