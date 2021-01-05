Gündem Küçük kızı taciz etmişti Ceza alınca tehdit etmeye başladı
MERSİN

Küçük çocuğu cinsel istismardan ceza alan firari şimdi de tehdit ediyor

Küçük kızı taciz etmişti: Ceza alınca tehdit etmeye başladı

Mersin'de yaşayan Fatoş B. (38), kızı B.S.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu için 22 yıl hapis cezası alan ancak bir yıl tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılan, aralık ayında toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Süleyman S.'nin yakalanıp, cezaevine konulmasını istiyor. Aldığı tehditler nedeniyle evini değiştirmek zorunda kalan Fatoş B., Süleyman S.'nin evinin kapısına kadar geldiğini, fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Yakalanması için ölmem mi gerekiyor?" dedi.

Haber Merkezi DHA
12 yaşındaki taciz eden Süleyman S.
12 yaşındaki taciz eden Süleyman S.

Dört yıl önce Hatay'da küçük bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Fatoş B.'nin kızı, henüz 12 yaşındayken aile dostları Süleyman S. tarafından cinsel istismara uğradı. İstismar olayı küçük kızın davranışlarındaki değişiklikleri ailesinin fark etmesiyle ortaya çıktı.

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Cezaevine konuldu

Süleyman S.'nin küçük kıza gönderdiği mesajları da fark eden aile, hemen şikayetçi oldu. Süleyman S. cinsel istismar suçundan yakalanarak cezaevine konuldu. Ancak bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açılan Süleyman S.'ye aralık ayında toplam 22 yıl hapis cezası verildi. Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan Süleyman S.'nin, Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit etmeye devam ettiği ortaya çıktı.

Süleyman S.'nin, Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit etmeye devam ediyor.

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Kahvaltıya götürüyorum diye istismar etti

Can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Fatoş B., yetkililerden yardım istedi. Aile dostu olarak gördükleri şahsın yaptıklarından sonra çok zor günler geçirdiklerini belirten anne Fatoş B., "Süleyman S. aile dostumuzdu. O yüzden evimize rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Eşi, kendisi hepsi bizim aileye giren çıkan kişilerdi. Bu kişi meğerse sapıklık peşindeymiş ancak o zamanlar hiç şüphelenmedik. Çocuğu ‘kahvaltıya götürüyorum' deyip, otele götürüp, istismar etmiş. Kızım da çok küçük olduğundan dolayı yaptığı çirkin hareketleri benden saklamış. Kızımın hal ve hareketleri değişince anladık. Şikayetçi olduk. Bilişim suçları zaten telefon sinyallerinden olayı çözdü. Kızımın sağlık raporunu aldık. İfadesi pedagog eşliğinde alındı. Olay ortaya çıkınca çok üzüntülü günler geçirdik" dedi.

Fatoş B.,

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Ölmem mi gerekiyor?

Kızını istismar eden şüphelinin hala dışarıda olmasından dolayı korku dolu günler geçirdiklerini ve evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Fatoş B., "Bu kişi hala dışarıda geziyor. Sosyal medya üzerinden kızıma çeşitli cinsel içerikli mesajlar yolluyor. Biz onlar için tekrar savcılığa başvurduk. Yakalanması için karar çıktı. Ama hala bizi tehdit etmeye devam ediyor. Evimin önüne kadar gelip odamın fotoğraflarını çekmiş, arabamda iken fotoğrafımı çekmiş. Bana gönderdi tehdit olarak. Bu şahısın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna şeker döküyor, aynaları parçalıyor. Artık çok korkuyorum. Ben nereye kadar kaçabilirim, nereye kadar saklanabilirim. Ailemizin hayatını mahvetti. Diken üstünde yaşıyorum, her an beni bulacak, zarar verecek diye. Benim ölmem mi gerecek bu adamın yakalanması için. Artık sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

Süleyman S.'nin oğlu aracın yakıt deposuna şeker döküyor.

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