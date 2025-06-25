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Küçükçekmece'de dehşet veren anlar: Sokak ortasında 2 çocuk kâbusu yaşadı

Küçükçekmece'de dehşet veren anlar: Sokak ortasında 2 çocuk kâbusu yaşadı

17:3225/06/2025, Çarşamba
IHA
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Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece’de yaşları küçük iki çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında darbedildi.

Küçükçekmece’de sokak ortasında çocuklara şiddet. Henüz kimliği belirlenemeyen 1 şahıs, iddiaya göre 2 küçük çocuğu darbetmeye başladı. Çevredekilerin ifadesine göre, şahıs çocuklardan birini yere yatırarak defalarca vurdu.

Darp anında çocuğun üzerindeki kıyafet yırtılırken, çocuk bu sayede saldırganın elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı. Şahıs daha sonra diğer çocuğu darbetmeye başladı.

Olayı fark eden bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti.



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