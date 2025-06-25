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Şanlıurfa'da bir kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti

Şanlıurfa'da bir kişiyi öldüren 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti

16:2725/06/2025, Çarşamba
AA
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Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.
Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.

Kırsal Başaran Mahallesi'nde bir evin önüne gelen Ö.K. henüz öğrenilemeyen bir sebeple Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T'ye (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.


Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Y.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinden kaçan Ö.K, Viranşehir ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde 27 TJ 955 plakalı otomobilde silahla intihar etti.


Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.




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