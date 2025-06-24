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Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

23:4024/06/2025, Salı
IHA
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Hastanede hayatını kaybeden yaralıya ilk müdahelesini olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. (Foto: Arşiv)
Hastanede hayatını kaybeden yaralıya ilk müdahelesini olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. (Foto: Arşiv)

Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralı halde kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uşak'ta otomobil motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Orhan Dengiz Bulvarından Bölme istikametine seyir halinde olan Önder Polat (23) idaresindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet Ketem Kavşağına geldiği sırada Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan çıkan Y.S. (19) yönetimindeki 64 NK 789 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Önder Polat Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat'a burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.



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