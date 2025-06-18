Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi

Huzur Park Amfitiyatroda gerçekleştirilen gösteri öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, dans gösterisinin temasını Hıdrellez olarak belirlediklerini söyledi.





Gösteride Türkiye'nin dört bir yanına ait yöresel oyunların sergileneceğini aktaran Yücel, "Ülkemizin dört bir yanından derlenen oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir. Bu kültürel mozaiği sahneye taşıyanlar ise bu mirası yaşatan değerli öğretmenlerimizdir." dedi.





Yücel, gösteri için emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti. Yücel'in konuşmasının ardından topluluktaki 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu. Türkiye'nin her yöresinden halk oyunları, o yöreye özgü kıyafetler giyen öğretmenler tarafından sergilendi. Amfitiyatroyu dolduran vatandaşlar ise öğretmenlerin gösterisine alkışlarla eşlik etti.



