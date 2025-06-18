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Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi

Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi

21:3818/06/2025, Çarşamba
G: 19/06/2025, Perşembe
AA
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Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi
Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi

Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı dans ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Huzur Park Amfitiyatroda gerçekleştirilen gösteri öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, dans gösterisinin temasını Hıdrellez olarak belirlediklerini söyledi.


Gösteride Türkiye'nin dört bir yanına ait yöresel oyunların sergileneceğini aktaran Yücel, "Ülkemizin dört bir yanından derlenen oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir. Bu kültürel mozaiği sahneye taşıyanlar ise bu mirası yaşatan değerli öğretmenlerimizdir." dedi.


Yücel, gösteri için emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti. Yücel'in konuşmasının ardından topluluktaki 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu. Türkiye'nin her yöresinden halk oyunları, o yöreye özgü kıyafetler giyen öğretmenler tarafından sergilendi. Amfitiyatroyu dolduran vatandaşlar ise öğretmenlerin gösterisine alkışlarla eşlik etti.


Gösterinin ardından Uşak Valisi Naci Aktaş, topluluk koordinatörleri Selçuk Altunöz, Berna Ulusoy ve Hasan Ekinci'ye teşekkür belgesi verdi. Öğretmenlere teşekkür eden Aktaş, topluluktaki her öğretmene başarı belgesi verileceğini söyledi.

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