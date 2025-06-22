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Tekirdağ'da bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Tekirdağ'da bir kişi boğularak hayatını kaybetti

00:4622/06/2025, Pazar
IHA
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Olayla ilgili adli tahkikat Sahil Güvenlik personeli tarafından başlatıldı.
Olayla ilgili adli tahkikat Sahil Güvenlik personeli tarafından başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ sahilinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlarca kıyıya çıkarılan kişilerden Ö.A. (21), hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ sahilinde denize giren 3 kişi, farklı noktalarda boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan şahıslardan biri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan plajda, çok sayıda vatandaş denize girdi. Ancak rüzgarın şiddeti ve dalgaların etkisiyle, farklı noktalarda üç kişi denizde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İlk müdahaleyi yine sahildeki vatandaşlar yaptı ve boğulma tehlikesi geçiren üç kişi kıyıya çıkarıldı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptıktan sonra boğulma tehlikesi geçiren kişileri ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Hastaneye kaldırılan kişilerden ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ö.A. (21) isimli genç, kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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