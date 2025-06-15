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Salda Gölü'nde serinlemek için suya giren baba ve oğlu boğuldu

Salda Gölü'nde serinlemek için suya giren baba ve oğlu boğuldu

21:2815/06/2025, Pazar
AA
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AFAD ekipleri tarafından gölde yapılan aramada baba ve oğlunun cansız bedenleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta bulundu.
AFAD ekipleri tarafından gölde yapılan aramada baba ve oğlunun cansız bedenleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde serinlemek için suya giren Hüseyin Aybalık ve 12 yaşındaki oğlu Berat Kaan Aybalık boğularak hayatını kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğuldu.

Ankara'dan gelen Hüseyin Aybalık (40) ve oğlu Berat Kaan Aybalık (12) Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinde göle girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölde botla arama yapan AFAD ekipleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta, 5 metre derinlikte baba ve oğluna ulaştı.

Kıyıya çıkarılan baba ve oğlunun, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatlarını kaybettikleri belirlendi.


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