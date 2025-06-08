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Balık tutmak isterken ırmağa düşüp boğuldu

Balık tutmak isterken ırmağa düşüp boğuldu

12:188/06/2025, Pazar
DHA
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Muhammet Gültekin
Muhammet Gültekin

Antalya'nın Serik ilçesine bayram ziyareti için gelen 4 çocuk babası Muhammet Gültekin (37), balık tutmak isterken ırmağa düşüp boğuldu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Köprüçayı Irmağı kenarındaki Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Bayram tatili için Adana'dan Antalya'daki akrabalarını ziyaret gelen
Muhammet Gültekin
, balık avlamak amacıyla kayalıklara çıktı.

  • Gültekin, serpme ağı ırmağa attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Gültekin'i fark eden akrabaları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Jandarma su altı arama kurtarma, AFAD ve sağlık ekibi olay yerine geldi.


Ekipler sudaki aramalar sonucunda Gültekin'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Muhammet Gültekin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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