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Antalya Körfezi'nde korkutan deprem

Antalya Körfezi'nde korkutan deprem

20:511/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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4 büyüklüğündeki depremin Alanya'da hafif şekilde hissedildiği bildirildi.
4 büyüklüğündeki depremin Alanya'da hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.31'de meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaşan AFAD, sarsıntının yerin 12.75 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.

Antalya açıklarında saat 20.31'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Körfezi'ndeki depreme ilişkin detayları AFAD paylaştı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 12.75 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.




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