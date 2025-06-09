Elazığ'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde Keban Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Serinlemek için suya giren M.F.A. gözden kaybolunca ailesi durumu ekiplere bildirdi. Sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.
Güzelyalı köyü yakınlarında ailesiyle piknik yapan M.F.A. (12) serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne girdi.
M.F.A'nın gözden kaybolduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.F.A. kurtarılamadı.