Erzincan- Erzurum kara yolunda kaza: 5 yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 06 FE 7708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücüyle birlikte 2'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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