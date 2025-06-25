Yalova'da tartıştığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü

Olay, saat 03.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin Arman ile arkadaşı C.E. buluşarak Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonun alt kısmında, atıl şekilde bulunan dükkana girdi. Burada alkol alan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, C.E., yanında bulunan bıçakla Arman'ın boğazını keserek olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.