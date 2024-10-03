Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan binanın tahliye edilmesine karar verildi

Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara’yı etkileyen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. İstanbul genelinde yıkılan bir bina kayıtlara geçmezken, bazılarında çatlaklar oluştuğu yönünde AFAD’a şikayet ulaştı. Coğrafi yapısı depremin yüksek tehdit oluşturduğu ilçelerden biri olan Kağıthane’de, yıkılması muhtemel çok sayıda bina depremden 2 ay önce ‘kentsel dönüşüm’ kapsamında kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.